天后李玟（Co Co）上月辭世，享年48歲。而李玟和老公Bruce（樂裕民）的婚姻情況近年一直是各界關注的焦點。日前有知情人士提供1段疑似李玟生前的音檔，心寒她被尪嫌難搞「有公主病」，而今Bruce透過好友代為回應了。

近日有位知情人士提供1段疑似李玟生前的音檔，透露夫妻幾乎都是靠助理傳話，愛唱歌的李玟當時想要更換卡拉OK系統，沒想到遭Bruce拒絕，表示不願意買單，還嫌李玟要求太高、難伺候又有公主病等，而李玟更是心寒直言：「He forgot who he married, and how much I helped him.（他忘記了他娶了誰，也忘記了我幫助他多少。）」

據港媒《星島頭條》報導，今日Bruce透過好友向媒體回應相關爆料，表示：「CoCo擁有很多套卡拉OK系統，而且都是最先進的。Bruce在山頂白加道設置了1套，在赤柱置了1套。」然而CoCo不喜歡想再換，但價格方面每套都是非常昂貴的，所以Bruce的助理需要批准才可進行，「因爲之前已經換了兩次了；而最後也按照她的要求做了，卡拉OK公司知道整個過程，都有單據可以證實，與錄音檔內容事實不符。」

此外，Bruce也透過好友解釋需要透過助理傳話的原因：「Bruce和CoCo經常溝通，會討論重要的事情，當涉及日常需求時，助理們負責處理一切，這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說，這是非常常見的做法。」

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