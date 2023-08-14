和台灣一樣，自從疫情解封之後，南韓出國人潮大爆發。儘管南韓當局力拚觀光，但疫情後外國人造訪南韓的恢復速度落後於南韓的出國潮。南韓觀光公社14日公布的統計數據顯示，今年上半年南韓旅行收支出現46.5億美元逆差，規模創5年新高。

其實從2001年起南韓旅行收支項目已經連續22年出現逆差。韓聯社報導指出，預料今年也難逃逆差的命運。資料顯示，南韓旅行收支逆差在2017年達到高峰，金額為147億美元。為了回應南韓部署薩德系統，中國在2017年3月暫停發放中國遊客赴南韓團體簽證。

今年上半年訪韓的外國觀光客為443.1萬人次，僅為2019年上半年，也就是疫情前同期的52.5%，而出國的南韓遊客則高達993萬人次，為疫情前同期的66%，因此帶動上半年的旅行支出達115.6億美元，遠超過旅行收入的69.1億美元。

疫情前，訪韓的外國觀光客中，陸客占了最大宗。可是今年上半年，訪韓的陸客僅為54.6萬人，為2019年同期的19.5%。

隨著中國大陸10日宣布重啟南韓團體旅遊，南韓免稅店與化妝品行業已經加速準備迎接久違的陸客團。南韓觀光業界人士透露，預計中國中秋節與「十一」國慶長假期間都有大批陸客團前往南韓。而在「大主顧」的加持下，南韓今年全年的旅行收支逆差可望規模縮小。