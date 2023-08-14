副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國紐約，駐美代表蕭美琴今晚在臉書，貼出與賴清德在紐約花旗球場一起看球的照片表示，「老朋友相見，難得忙中偷閒！」不過這張兩人站在一起的背影卻引來網友聯想，支持者不斷留言喊話，要求2024總統大選「賴蕭配」。

花旗球場是位於美國紐約市皇后區，目前為美國職棒大聯盟紐約大都會隊的主場，啟用於2009年，外觀設計模擬曾經在紐約的布魯克林道奇隊主場艾比茲球場，由花旗集團取得冠名權。

賴清德熱愛棒球眾所皆知，此行太過匆促，在紐約的行程排得滿滿，過蕭美琴仍陪同賴清德到球場感受球賽的熱烈氛團，照片中可見觀眾席坐的滿滿，蕭美琴和賴清德在上層觀眾席樓梯的下方，兩人面向球場，背對鏡頭站著看球。

儘管蕭美琴在臉書只簡單說明「老朋友相見，難得忙中偷閒！」卻引來大批支持者留言支持「賴蕭配」，還有人直言「賴蕭配，就是你們了」「場內場外一起加油」，還有人揣測「這似是在作某種預告，就等你們一起轉身了，肯定大加分＆大贏」「預告搭擋了」。