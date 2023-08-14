證交所指出，考量實務上偶有公司以重大訊息闡述理念或表達立場，而違反重大訊息發布之精神，爰修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，明確規範並再次重申重大訊息發布之內容不得偏頗，以免誤導投資人。

另外，為維護股東權益，倘若公司董事長或總經理遭羈押者，應發布重大訊息說明相關事宜俾股東知悉。

此外，配合證交所營業細則之修訂，創新板上市公司及創新板第一上市公司為另一已上市（櫃）之公司持有股份達一定門檻應終止上市之比例，由70％放寬調整為80％，因此修訂重訊處理程序應發布重大訊息標準。

證交所強調，為協助上市公司瞭解重大訊息、資訊申報等相關實務暨近期法規修正重點等，持續規劃優質宣導課程，每年於台北、新竹、台中、台南及高雄舉辦「上市公司業務宣導會」，冀使上市公司嫺熟相關規定，以深化對上市公司服務，對提升上市公司資訊揭露之品質不遺餘力。