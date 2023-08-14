證交所表示，本國上市公司應於今（14）日公告申報112年第二季財務報告家數計869家（含創新板公司4家，但不包括金融保險公司計34家，公告申報期限至8月31日），除中福（1435）無法如期出具財報外，其餘均已完成申報作業。