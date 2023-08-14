此外，KY股第一上市公司半年報，從去年開始，半年報要取得會計師查核簽證，因此半年報公告時間為8月31日。
中補日前向主管機關申請展延11年及112年第一季財報，但未獲准，今天也未如期申報財報，據了解，已向主管機關申請展延至9月中旬，正等待主管機關是否同意。中福股票已自4月7日停止買賣至今。
證交所表示，本國上市公司應於今（14）日公告申報112年第二季財務報告家數計869家（含創新板公司4家，但不包括金融保險公司計34家，公告申報期限至8月31日），除中福（1435）無法如期出具財報外，其餘均已完成申報作業。
此外，KY股第一上市公司半年報，從去年開始，半年報要取得會計師查核簽證，因此半年報公告時間為8月31日。
中補日前向主管機關申請展延11年及112年第一季財報，但未獲准，今天也未如期申報財報，據了解，已向主管機關申請展延至9月中旬，正等待主管機關是否同意。中福股票已自4月7日停止買賣至今。
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