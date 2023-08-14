自今年6月起第4期社會住宅包租代管計畫陸續於各地方政府進行招標，兆豐銀行運用既有合作基礎，以系統串接的彈性整合金流服務，將原有合作範圍從臺中市與臺南市擴展到其他縣市。透過與「大晟資產管理顧問股份有限公司」等三家社宅包租代管業者進行跨業結盟並簽訂第4期社會住宅包租代管資金信託合約，透過專業分工的方式，提高民眾對社會住宅包租代管的參與率。

兆豐銀行進一步推出「社會住宅包租代管安養信託」創新業務，房東可約定由業者將社會住宅租金按月轉入安養信託，享有租金的完整保障，減少財產遭挪用並達到財產保全的效果。房東於每月租金入帳時將收到兆豐銀行的通知，可有效掌握租金繳納狀況。信託資金若尚無給付規劃，可辦理「預開型安養信託」並可委由受託人以具運用決定權方式進行財產管理，減輕房東資金整合與管理上的負擔。

為增進對高齡及弱勢族群之服務，兆豐銀行除透過與包租代管業者跨業合作，適時引介有安養信託需求的客戶外，另與社會住宅包租代管系統平台業者「灃耘股份有限公司」進行跨業合作，於該平台系統中建置線上客戶關懷問卷專區，提供信託人員、社會住宅業務人員及訪視人員與客戶洽談時，同步進行線上問卷評估，有助於瞭解客戶狀態與需求，以提供適性化的服務。