副總統賴清德出訪巴拉圭，他稍早透過臉書表示，目前他和特使團已抵達巴拉圭首都亞拉森，稍後將參加新任總統貝尼亞的就職典禮，並強調，「守護台灣，壯大台灣，是我們不變的使命」，我們會努力完成任務，為台灣的外交寫下精采的一頁！

賴清德今晚8點多以「民主台灣，世界同行！」為題在臉書表示，他要跟大家報告，目前他和特使團已抵達巴拉圭首都亞拉森，稍後將參加新任總統貝尼亞的就職典禮。

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他說，前一天在美國紐約過境期間，受到僑胞朋友的熱烈歡迎，讓他倍感溫馨。「我也和各行各業的青年朋友見面，看見他們在異鄉，為台灣努力的熱情，讓我非常感動」。

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賴清德指出，抵達巴拉圭後，期待再次見到巴拉圭即將接任的貝尼亞總統，以及遠在他鄉的當地僑胞、台商及駐外人員，代表台灣人民及政府致上最誠摯的祝福。

他強調，守護台灣，壯大台灣，是我們不變的使命。我們一起承諾繼續努力，作為最美的誓言。到達巴拉圭後，將有緊湊的行程等著我們。「我們會努力完成任務，為台灣的外交寫下精采的一頁！」