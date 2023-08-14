中國大陸新能源汽車高速發展已成全球之冠，也成為未來汽車工業彎道超車的最大希望。不過，新能源車是否真的環保原就有不少質疑，最近一位大陸網友在日本韓國發現他們的新能源車極少，他為此歸納出3項可能的原因。這段視頻迅速獲得大陸網民的熱烈回應，快速登上微博熱搜，成為汽車界最熱門的話題。

據《快科技》報導，新能源車這幾年在中國呈爆發式發展，中國新能源汽車出口量也高居全球第一，市佔率超過60%。此外，中國新能源車專利公開量占全球的70%，全球有超63%的新能源車動力電池由中國供應。

許多人認為，在新能源車製造工業上，中國已經完成了彎道超車，並在全球新能源汽車領域走到世界前列。不過，長期以來對電動車的發展道路總有不少人質疑，一位大陸網友從日本、韓國現狀質疑發展電動車「是不是走錯了？」更是快速登上微博熱搜，成為新能源車熱門話題。

據該網友講述，因為近期在韓國、日本待了許多天，在路上幾乎看不到什麼電動車，因此覺得很奇怪，既然電動車環保又省錢，而且日本和韓國汽車製造能力也沒有問題，為何推廣電動車比中國慢得多？

這位網友自行分析了3項可能的理由：

1、電動車並沒有那麼環保：現在電動車使用的電能有不少都是由化石燃料發電得來；

2、電池會衰竭：電動車的動力電池幾年後會衰竭，必須更換，成本非常高，絕有90%的消費者接受不了；

3、電池污染非常嚴重：目前包括日本、韓國、德國在內沒有哪個國家能夠完整且環保地分解電池。

基於以上3點，該網友發出了疑問：「咱們國家發展電動車是不是走錯了？」

但是也有其他網友立即給予回應稱：

第1，電動車還是比燒油環保，因為火力發電廠的能源利用率是一部汽車無法比擬的；堵車時汽油車的怠速狀態造成能源浪費太嚴重。至於污染排放量就不只是碳排放，而是PM2.5的問題了。

第2，電池衰減問題，直接去看GB/T 31484-2015進行換算，覺得不靠譜的，打8折36萬公里以下，電池容量依然能保持80%。

第3，電池是可以回收進行梯次應用，現在電池還是有污染，但技術卻不斷在進步，只要量上去了，要解決問題不會太難，總比燃油車要強得多。污染的問題歐洲人早就算得很清楚了。

也有網友說，隨著技術的發展，未來電動車肯定有較大的進步。而燃油車無論怎麼發展，都需要加油，進步空間愈來愈小。目前來看，油價的高漲讓燃油車的成本總是會超過電動車。