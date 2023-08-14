瓊斯盃昨晚中華白無賽程，由中華藍和卡達上演單日賽程重頭戲，中華藍劉錚輪休，團隊在林庭謙、阿巴西、阿提諾3人合力攻下63分，於下半場擴大領先優勢，終場88比74力退難纏的卡達，進帳3連勝。

中華藍在林庭謙上半場13分火力護航下維持領先，只是一直無法將分差擴大到安全距離，第3節中華藍換阿巴西飆分，單節包括連續兩記三分球投進11分，中華藍總算帶著雙位數領先進入第4節，末節雖然在16分領先下稍微鬆懈被卡達追上，所幸仍穩住勝果。

因為陳盈駿腳踝傷勢動刀，瓊斯盃期間中華藍主控角色仰賴林庭謙，繼首戰對菲律賓16分、5籃板、4助攻、0失誤精彩表現後，再繳21分、6助攻、6籃板、0失誤完美數據，阿巴西跟阿提諾本戰也是各21分進帳，賽後林庭謙笑說：「我應該有1次失誤吧？能夠零失誤，得感謝隊友把球都接住；至於這場三分外線9投5中，很開心能展現訓練成果，接下來也蠻期待對上美國隊，希望也能做出貢獻。」

這場比賽中華藍禁區老大哥曾文鼎登錄上場，留下7分、8籃板、4助攻，談到17歲首次打國家隊，到現在39歲依然馳騁賽場，曾文鼎表示：「心態都一樣，就是代表中華隊，上了場只想贏球。」

這也是林庭謙首次在瓊斯盃和曾文鼎同場奮戰，不過兩人對彼此都不陌生，林庭謙說：「因為父親林正明有在裕隆籃球隊體系工作的經歷，小時候我就有去球場看過鼎哥打球，在我成為球員、去大陸CBA之前的夏天，也跟鼎哥一起訓練過，他教了我很多觀念、如何變沈穩，因為他對場上的觀念很清楚，和他打球很舒服。」

對於此役登錄曾文鼎，中華藍總教練桑茂森回應：「瓊斯盃我們要先背靠背連打4天，休兵1天後再連打4天，每天都會針對球賽去調整陣容，努力朝勝利方向前進。曾文鼎對籃球環境熟悉，希望他的加入多傳點經驗給後進，且年輕球員剛進國家隊難免緊張，有他在氣氛也輕鬆點，畢竟他說話和教練傳遞訊息給球員的壓力是不一樣的。」

曾文鼎（右）經驗老到，在場上給小老弟不少幫助。（中華籃協提供）