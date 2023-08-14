新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署今天偵結，依貪汙等罪起訴高虹安。對此，前立委蔡正元14日就表示，「我的判斷是選民會同情高虹安，所以在民進黨想企圖用這個案子，來做政治操作，我覺得有點難，人家都會講說這個46萬就是貪污罪，會不會太過度了一點？」引發討論。

蔡正元14日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個事情正反兩面來看，我的判斷是選民會同情高虹安，所以在民進黨想企圖用這個案子，來做政治操作，我覺得有點難，人家都會講說這個46萬就是貪污罪，會不會太過度了一點？」蔡正元更接著說，「再來立法院的助理費，本質上就有相當大的爭論，高虹安在處理這個助理費的地方，如果假設貪污的話，每一筆會記那麼清楚，還記帳，有人貪污會計帳嗎？不合理」。

蔡正元最後更指出，「我們立法院的助理，除了薪水以外還有一個加班費，這個加班費就是立法委員看哪一個人加班比較多，我多給你一點，大概是這樣子。我們區域立委大部分給那些便當助理，外面跑活動一個月貼你一萬、兩萬元，大概這樣的狀況比較多」。