台灣離岸風電產業協會及開發商，今天（14日）在一場公聽會提及，在通膨、國際基準利率提高、國際融資水位壓縮，產業關聯要求等因素下，導致3-2期風場建置成本大幅上升，業者建議風場規模應放大，整體產業亟須政府在融資、綠電信用保證、產業關聯予彈性，且加大政府補助或租稅優惠等手段給予供應鏈支持。

針對台灣離岸風場3-2政策走向，開發商、供應鏈高度關注，立委邱志偉今天下午邀請產學界舉辦公聽會，在台開發商都踴躍出席。台灣離岸風電產業協會表示，歐洲的碳邊境關稅機制（CBAM）啟動，每噸要課稅110歐元，鋼鐵水泥都首當其衝，歐盟管制CBAM產品248項，台灣含212項。另RE100承諾廠家增加，綠能產業供應鏈發展勢影響台灣對外出口國際競爭力，當綠能政策與綠能產業供應鏈發展如有衝突時，呼籲政府應要有其優先順序取捨。

另，近幾年的通膨、基準利率提高（自1~2％提高至5.5％）、國際融資水位壓縮，產業關聯要求等因素，都導致建置成本大幅上升，所有開發業者面臨極大壓力，整體產業亟須政府在融資、綠電信用保證、產業關聯予彈性等方面給予支持，尤其建議鼓勵官股銀行及國內商業銀行參貸離岸風電專案融資。

產業協會也反映，業者要負擔的權利義務太多，行政契約的罰金，光國產化的懲罰性金額就可高達19億元；離岸風電業者需依法分攤加強電網工程費用；另還有備用容量，漁業補償機制等，都增加業者相當大成本負擔，盼政府考量減輕。

而丹麥商沃旭代表則指出，俄烏戰爭後歐洲離岸風電開案量暴增，美日韓等國緊追在後於，這些新案場將集中2026年後爭取資金到位，並於2028-2030年間併網。台灣3-2獲配風場，也需在2026-2027完成決定投資或融資到位，在2028-2029間興建併網，顯見3-2期台灣風場專案所面對挑戰，會比今天更加嚴峻。

3-1期缺席投標的沃旭，則針對3-2期提出七大建議，包括

一、風場規模放大，有助於提升經濟規模效益，提高財務可行性。

二、提升專案確定性：投標容量應等於獲配容量，避免風場專案獲配後，需重新規劃財務模型，甚至棄標(如規劃750MW卻獲配500MW）。

三、支持台灣保有一的離岸風電供應鏈產能，但除透過風電開發商採購來協助本土廠商加快學習曲線、分攤建廠等投資風險外，政府可相對應透過更積極補貼、租稅優惠等政策手段給予支持。

四、3-2期應開放國產主項目和次項目全自選，次項目像風機零組件，讓資金可投入具有利基在地項目。另3-2期應大幅降低門檻比重，讓綠電價格展現真實競爭力。

五、3-2產業關聯方案審查要嚴謹，而執行則應盡可能回歸開發商和供應鏈的商務合約，避免開發商過度承諾，也避免供應商過度保證。

六、財務和技術能力應跟產業關聯性納入「同價格標之最終評比」。七、離岸風電價格受到疫情、戰爭帶來通貨膨脹的影響，政府、開發業者、企業用戶如何共克服通膨，包括購售電合約裡適時反映。

此外，台亞風能也建議，在彈性放寬風場規模（600~1000MW）情況下，仍應保持3.2競標能容許五到六家左右開發商參與的額度，因自選商規則公布到行政契約簽署、開始建置都需長達2年，以開發商案例觀察，任何階段都可能受國際情勢影響而有變數，為分散行政契約簽署及融資風險，建議儘量不因單一風場裝置容量上限放寬，就大幅縮減分配家數。

在畸零風場方面，台亞建議能源局，讓目前已知畸零風場加速整併，避免在容量限制條件下零碎化。由於整合畸零海域耗費成本相當高，提議以制度鼓勵真正畸零風場，並納入3-2規範，如能整合真正畸零，整合風場小於法定最小分配量500MW可獲得加分，使海域利用狀況更加健全。同時，台亞風能也建議以政策鼓勵協助中小企業取得綠能。

至於3-2期風場容量上限究竟要放寬多大？經濟部收集業界意見建議是介於600~1000MW，部分同意酌增以750MW為主流意見，至於建議風場大型化則建議上限應提升在900~1000MW，以利擴大經濟規模降低成本。日前經濟部曾透露，單一風場容量上限擬放寬最大至1G，但風場大小依分數高低排序，需和國產化程度相輔相成綁在一起，國產化程度愈高，做得愈多的人，分數排序愈高，第一名的開發商就可獲配最大容量1GW。