東森購物線下實體店版圖擴大，由東森購物得標經營的臺北榮總長青樓及第二門診美食廣場於14日盛大開幕，並推出一系列開幕優惠活動。

台北榮總長青樓為新建住院大樓，美食廣場設置在一樓，提供住院病人及家屬餐飲服務，知名點心品牌「點八號」100份免費早餐40分鐘迅速被領取完畢。

長青樓及第二門診美食廣場集結來自各地的精選餐飲品牌，包含全家便利商店、知名港式點心品牌「點八號」、東南亞美食「沅保奶茶」、擁有口碑的「稻村滷味Bar」和「稻村麵包」以及台灣道地小吃等。

此外，東森自然美及杏一藥局也入駐其中，提供健康美麗的專業保健產品。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物深知在醫院環境中，方便的餐飲服務對於病人康復過程和家屬的支持意義重大，因此專注於提供多樣化的餐飲選擇，以滿足不同口味和需求，希望讓民眾來醫院就診，也能有健康美味及舒適的餐飲環境。

慶祝新開幕，美食廣場祭出多項回饋活動，8月14日至8月18日開幕期間出示臺北榮總美食廣場LINE@，可在指定店家享受7折優惠。開幕期間加入臺北榮總美食廣場LINE@並綁定成為會員，優惠贈送50枚東森購物「E幣」外，指定店家可再加碼每筆消費可獲得1%的E幣回饋，。東森購物新發行的「E幣」可視為現金，每一枚E幣可折抵1元，可在東森購物購買指定商品全額折抵消費。