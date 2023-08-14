距離中秋節還有一個多月，為了搶食中秋送禮商機，各大飯店與餐飲業者早已爭相推出中秋禮盒搶市！其中，星享道酒店今年推出「跟著月亮。去旅行」中秋禮盒，以旅行必備物件，14吋馬卡龍色旅行箱為主，有別於過去的包材，希望以永續、時尚的包裝，呼應2023年的疫後旅遊風潮再起。

星享道酒店表示，熱銷三年的蛋黃酥、一個個金黃飽滿，是台灣在地好味道，該酒店遵循古法製作的手作蛋黃酥，集結皮酥、餡香、蛋黃油三元素，蛋黃酥呈現黃金色澤，外層餅皮散發出酥香滋味，口感綿密細緻的豆沙和經過高梁醃製的鹹蛋黃，一口咬下就能嘗到鹹甜交織的香氣！

連續三年熱銷的蛋黃酥，由得獎主廚李志豪研發、製作復刻記憶中的美味「蛋黃酥」，醃製22天的油亮蛋黃，粒粒都精心挑選用高粱酒去腥，再包入綿密飽滿的紅豆沙，酥皮上的蛋液烘烤後自然的紋路，餅皮酥香，紅豆沙口感細膩。星享道酒店表示，「跟著月亮。去旅行」中秋禮盒即日起開放預購，每盒定價890元，9月1日之前完成訂購，可享早鳥優惠每盒800元，一箱5盒4,000元，另享免運優惠。