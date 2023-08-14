台南1名莊姓男子與小美（化名）是朋友關係，但莊男愛慕小美許久，一直不敢向她表白，去（2022）年6月6日小美因搬家借宿莊男家，下午13時許莊男趁小美睡午覺時從後方抱住小美，因此惹怒小美，當場搭車離開，事後報警，法院依性騷擾罪，判莊拘役 30日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，莊與小美為朋友關係，莊2022年6月6日13時30分許，在莊男住所客房處，小美因搬家而暫借宿該處，莊竟意圖性騷擾，趁小美臥床而未及注意或反應時，從後方以手環抱小美之身體，小美當場嚇到將他推開，並要求莊離開房間，隨後協請友人駕車載她離開該處，並訴警處理。

法官審酌，被告因對告訴人心存愛慕，素行、犯罪之動機、目的、手段、犯罪之非難評價、與告訴人間前為朋友關係及對社會秩序所生之危害，暨其自陳教育程度為高職畢業，單身。依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判拘役 30日，可易科罰金。可上訴。