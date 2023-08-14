連續舉辦10場的「金曲芬多精-花東金曲講唱會」，於8月13日星期日晚上七點舉行第七場，地點在花蓮市好客文化會館。活動主題為「民歌迴響的年代」，受邀的歌手由「民歌王子」王瑞瑜擔綱。王瑞瑜自1978年出道至今已經45年，目前除了仍在各地演出之外，更積極做公益，並於2015年應邀擔任腦性麻痺協會代言人兼公益大使。現場的來賓眾多，有主辦單位國立臺東生活美學館江愚館長，傅崐萁立委辦公室邱惠敏主任，花蓮縣政府北區服務中心張治華副主任，東華公共事務研究學會田俊雄榮譽理事長，花蓮後山劇坊曾金龍團長，花蓮知名藝術家李宏彬老師等，除了支持本活動，更是來重溫民歌時代時期所席捲的風潮。

愛唱歌民眾均受到王瑞瑜的邀請上台與他共同演唱。(戴志揚翻攝)

講唱會開場前，民眾早早入座現場等候，高大俊碩的他在入場那一刻，即受到觀眾們的熱烈鼓掌歡呼。開場歌曲「小草」音樂一起，大家就馬上投入歌曲情境，有人舉起雙手，有人打著拍子，全首跟唱，完全將歌手的歌聲也一同融入在現場氣氛中。

雖然大家對王瑞瑜不陌生，但他仍貼切的分享他歌手職涯的歷程，演唱剛出道的專輯歌曲「春風」「我依然戀你如昔」「子夜徘徊」，接著更帶來一首首耳熟能詳的民歌，還獻唱鳳飛飛組曲，有著超過45年演唱經驗的王瑞瑜，帶著大家共同歡樂，時而彈吉他，高難度的清唱，江愚館長，民歌團5566，還有愛唱歌民眾均受到王瑞瑜的邀請上台與他共同演唱，更有粉絲帶著他所收藏王瑞瑜的「夜神」黑膠唱片到現場支持。預計90分鐘的金曲講唱會，實在是因為觀眾太熱情，大家還沉浸在那首首動聽的歌曲氛圍中久久不願離開，王瑞瑜也親切地持續演唱超過20首至九點二十分，最後以「晚安曲」為活動主題「民歌迴響的年代」呈現最感動的一幕。

「金曲芬多精-花東金曲講唱會」，活動主題為「民歌迴響的年代」，受邀的歌手由「民歌王子」王瑞瑜擔綱。(戴志揚翻攝)

愛唱歌民眾均受到王瑞瑜的邀請上台與他共同演唱。(戴志揚翻攝)

江愚館長表示，台灣地區的音樂發展史上，除了要注重母語歌謠以及民族音樂文化的保存之外，每個年代音樂創作均為大時代的變遷寫下最真切的見證與希望。民歌時代的歌曲首首動聽，幾乎每個人都能哼上至少一兩首，到如今還深植人心，可見其對台灣社會的影響力。而這些長年在螢光幕前身經百戰的歌手們，更值得受到尊敬。

接下來的三場，將於九月份陸續舉辦，由徐世慧及朱海君擔綱，活動相關訊息可於「金曲芬多精-花東金曲講唱會」粉絲專頁查詢。