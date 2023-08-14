新加坡籍男星立威廉早年在台灣演藝圈發展，四國混血的他外型高大帥氣，2001年獲得世界模特兒大賽冠軍，儒雅氣質讓他受高層青睞，當演員第一部偶像劇作品《天國的嫁衣》就演男主，宛如王子的高貴氣質瞬間讓他爆紅，近年他少在螢光幕前出現，沒想到今日他突然直呼：「我還不想死」，讓大家嚇了一跳。

男星立威廉今（14）日在社群平台發文透露買了一輛豪車，新車剛開2個月，沒想到開車開到一半引擎突然開始冒煙，讓他嚇壞問：「請問這樣正常嗎？我還不想死……」，他也貼心的將整台汽車打上馬賽克，避免被認出是哪品牌，得罪汽車廠商。有網友聯想到立威廉16年前在電視劇《放羊的星星》中飾演豪門貴公子仲天駿，因不忍弟弟林志穎與女友分離，於是決定幫助兩人破鏡重圓，結果陰差陽錯開到女友歐雅若故意破壞煞車線的車子，導致開山路時發生車禍，仲天駿不幸身亡，網友開玩笑稱「不會是歐雅若吧」、「天駿你不要出事啊」。

不少粉絲也關心「注意安全啊王子」、「注意安全」、「要不換一輛吧」、「肯定不正常啊」、「這麼危險，不要開了」、「蠻嚇人的」、「這車不要了吧，命重要」、「這車還是檢查一下吧」、「btw，你這開的是樂高拼的車嗎？」、「問一下林志穎吧」、「天啊！！這也太可怕了！」。