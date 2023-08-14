副總統賴清德12日赴巴拉圭出席巴國總統就職典禮，往返時過境美國紐約、舊金山。大陸全國台企聯今天（14日）發表聲明，指責賴清德「故技重施，以一己之私、損台害台的惡劣行徑，堅決反對、強烈譴責」。

聲明稱，賴清德自詡「務實的台獨工作者」，此次「過境」訪美，其目的無疑是「倚美謀獨」，再次奢望依靠外國反華勢力的支持，達到拉抬自己選情的目的。曾幾何時，蔡英文過境美國、裴洛西訪問台灣，導致台海兵凶戰危，給台灣鄉親帶來極大困擾。

聲明指責，在當前兩岸關係複雜多變的情勢下，賴清德此番挑釁行徑無疑是火上澆油，必將再給台海和平製造更多麻煩。眾所周知，美國把台灣當棋子、做炮灰，遏制大陸發展。事實已經充分證明，台獨分裂勢力和外國干涉勢力沆瀣一氣、倒行逆施，勢將破壞台海和平，將台灣和廣大同胞鄉親帶入危險的深淵。

聲明強調，「要和平不要戰爭、要交流不要對抗」，是兩岸民眾的共同心聲。越來越多的台灣民眾已經清楚地認識到，兩岸關係好、台灣才會好，台獨以及外部干涉勢力的推波助瀾，是兩岸關係的最大威脅。

聲明表示，出於民族大義與同胞鄉親的切身利益，廣大台商堅定做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。