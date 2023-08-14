距離中元節僅剩兩週，普渡置辦買氣再迎高峰。momo富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，便利又澎派的拜拜箱七月至今銷售月增飆破50％。

momo公布「2023拜拜箱十大熱銷榜」，發現「具好運寓意」、「品牌經典綜合組」、「momo自組普渡箱」為今年三大熱銷關鍵，並由人稱科技業的幸運符「乖乖」好運連年箱以狂銷12萬包之姿奪得冠軍寶座。

momo《慶中元．饗秋光》也將於16日至31日接力登場，除了消費滿額抽限量箱裝飲品或10%mo幣，「美食天天1元限量搶」再出擊。

momo觀察今年三大採購趨勢，其一是看準祈求好運為普渡訴求，「具好運寓意」的拜拜箱讓消費者展露誠意同時求得保庇。像是今年熱銷冠軍「乖乖」好運連年箱-奶油椰子，人稱科技業的幸運符，以綠色包裝象徵「綠燈」祈求電子設備和機房運行順暢無礙，也讓下半年運勢乖乖來，單月狂銷12萬包。

第三名「味丹」味味A 小排骨雞祈福拜拜箱，以代表好運的紅色設計中元限定祈福外箱，讓消費者越拜越有福氣；第九名為寓意與品牌同名的「旺旺」慶讚中元五拜有保庇，中元限定外箱鋪以喜氣紅底，大大標題「五拜有保庇」誠意滿滿、越拜越旺，還有手提設計一箱入手方便帶著走。

其次是有多元口味需求的消費者最愛的「品牌經典綜合組」，羅搜多款經典口味零食或各式風味飲品於一箱，讓消費者一次滿足。如熱銷榜亞軍「華元」餅乾派對箱，真魷味、鹹蔬餅、玉黍叔、甜卡力、波的多、野菜園化身48包經濟輕巧包，六種暢銷口味一次滿足；「好媽媽」中元綜合無添加22入澎派拜拜箱，鮪魚、鰻魚、鯖魚採用不同調味方式製成六款口味美味罐頭，一箱就能全部擁有。第十名「KIRIN麒麟」午後紅茶-中元組合拜拜箱，中元限定組特別將四種口味集結一箱，無論想喝原味紅茶、無糖紅茶、檸檬紅茶或奶茶通通有！

momo年年推出集結多種品項的「momo自組普渡箱」也備受消費者青睞，橫跨零食、罐頭、泡麵、飲品等通通入箱，更顯豐富澎派的心意。像是熱銷榜第四到六名的「企業普渡誠心組」集結旺旺五拜有保庇包、泰山八寶粥、統一肉燥麵、箱裝可口可樂等。「金澎湃超值十二件組」內含旺旺小小酥、77新貴派、台酒生技花雕雞麵、泰山仙草蜜等。「闔家平安彭湃十件組」包含得意的一天葵花油、統一肉燥麵、好媽媽水煮鮪魚罐頭、科學麵、茶裏王無糖綠茶等；以及第八名「中元好運旺旺八件組」除了有大吉利零食包、旺旺仙貝，還有普渡供品不可或缺的來一客鮮蝦魚板杯麵、黑松沙士。

momo第二波《慶中元．饗秋光》將於16日-31日接力登場，消費滿1,000元可登記抽御茶園世界茶(24入)、滿2,000元加碼登記送10%mo幣，「爆品美食天天1元限量搶」再出擊。

與多家知名食品品牌攜手祭出的「消費滿額好禮大方送」，像是《聯華食品澎派中元祭》消費滿100元登記抽零食澎派箱、滿999元登記送99mo幣、滿1,299登記抽精美夏威夷果腰果組、《中元乖乖拜 拜拜用乖乖》消費滿999登記抽乖乖絕版造型悠遊卡、《珍有福氣Buy中元》下單指定品即贈白沙屯平安符，消費滿1元再登記抽媽祖鑾轎模型(限量2名)、累計滿3,888登記抽白沙屯媽祖積木組合。

此外，momo也將於16日獨家搶先開賣「iPASS」福祿壽桃3D造型一卡通(每人限購10件)。