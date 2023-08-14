民眾黨總統參選人柯文哲被指出在嘉義東石鄉吃平安宴，主人是地方赫赫有名的江湖大哥，被民進黨立院黨團副書記長洪申翰14日質疑是「葷素不忌、黑白不分」。對此，前立委郭正亮怒斥洪申翰不知道狀況就「Shut up！」郭正亮直言，洪申翰完全沒有選舉經驗，「請你去監督民進黨的人」，更生人的廟會辦的所有活動，民進黨的立委都不要參加，「看你能不能做到？」否則洪申翰就是台灣新的「雙標王」！

民眾黨總統參選人柯文哲日前被媒體爆料，他曾赴嘉義縣東石鄉龍港村吃平安宴，邀宴主人是地方赫赫有名的江湖大哥，綽號「水樹仔」的嘉義區漁會榮譽理事長林水樹。對此，民進黨立院黨團副書記長洪申翰14日批評，柯文哲為擴張自身政治版圖，葷素不忌、黑白不分，「這些人是不是也是你聯合政府的一部分？」

柯文哲競選辦公室證實，柯文哲赴東石鄉拜會主要是體察民情與在地需求，當時正逢關聖帝君壽宴，有很多地方人士參與，包含鄉長、漁會總幹事、縣議員等，這麼大的場合各類人馬都有，不用過度衍生詮釋。

前立委郭正亮認為，台中鎮瀾宮如果有廟會，賴清德是不是不要去？這都是更生人，如果現在還是黑道，那當然不宜。民進黨如果要用這個標準，鎮瀾宮以後大家都不要去？要不要問一下？大家要不要都掀鍋？

民進黨立院黨團副書記長洪申翰。（資料照片）

郭正亮14日在《新聞大白話》質疑，找完全沒有選舉經驗的洪申翰出來發言，「請你去監督民進黨的人」，更生人的廟會辦的所有活動，民進黨的立委都不要參加，由洪申翰監督，「看你能不能做到？」否則洪申翰就是台灣新的「雙標王」！

郭正亮直言，這就是找不到題目去「黑柯」，找到這種莫名其妙的議題。台灣更生人在各種社團宮廟擔任重要角色多得很。這種沒有選舉過的人最好「Shut up！」不知道狀況，賴清德盡量用這種人好了！