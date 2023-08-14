A340是歐洲最重要的長程客機。(圖/Airbus)

根據德國外交部發言人，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天因為她搭乘的政府專機出現機械問題，被迫半途暫時中止赴澳洲行程。

路透社等媒體報導，德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）在社群媒體X上表示，這架政府專機在襟翼發生技術故障後，基於安全考量被迫飛回阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。這架專機先前在阿布達比過境加油。

德國空軍指出，空軍機組人員正致力確保貝爾伯克能繼續她的行程，當她搭乘的空中巴士（Airbus）A340飛機準備起程時，將會發布更多訊息。除了澳洲，她此行也將訪問紐西蘭及斐濟。

這是德國政府專機連串問題的最新一起，這些專機有些已經老舊，先前多位高級官員受到影響。今年5月，貝爾伯克在卡達時曾因專機輪胎損壞，須將赴波斯灣地區行程延長一天。

2018年，當時的德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾因為她搭乘的政府專機發生「嚴重故障」，被迫在突發情況下降落，錯過在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會開幕式。