德國財政部長林德納今天抵達烏克蘭首都基輔，表示柏林在俄國侵烏戰爭中將與基輔「肩並肩」。德國萊茵金屬宣布，從烏克蘭當局獲得一份巨額無人機訂單。

法新社報導，俄烏戰爭爆發後首次訪問烏克蘭的林德納（Christian Lindner）表示，他將就德國財政部現在和未來要如何支持烏克蘭，與烏克蘭官員舉行「非常具體」的會談，雙方不僅會討論當前局勢，「我們也會展望未來」。

他還說，討論將聚焦可能的合作領域，包括外國直接投資和海關問題。

他搭乘火車抵達基輔後告訴媒體記者，「我們會肩並肩地與烏克蘭站在一起」。

林德納指出，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國已向基輔提供約220億歐元的人道、財務和軍事援助。

他表示：「烏克蘭絕對不能輸掉這場戰爭。」

德國財長訪烏的同時，德國正面臨來自基輔日益增加的壓力，要求柏林提供金牛座（Taurus）長程巡弋飛彈，以強化對俄軍的反攻。

德國政府迄今仍未同意烏方請求，因為擔心飛彈可直接攻擊俄羅斯領土，導致衝突升級。

另據路透社報導，德國國防公司萊茵金屬（Rheinmetall）今天宣布接獲一份價值數千萬歐元的訂單，將於今年向烏克蘭供應月神（Luna）無人機系統，並稱這是德國政府7月發動對烏克蘭廣泛軍事援助計畫的一部分。

萊茵金屬表示，該系統包括無人機彈射器、在無人機著陸時用來回收的選配攔截網，以及快速修復設備等。