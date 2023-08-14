許多人為了避免腦中充滿淫穢思想，可能會戒除DIY讓自己更加投入的體驗生活，不過一位戒除DIY長達30天的男子近日表示，「千萬不要戒尻」，原來是他因此在親熱時首次早洩、縮水，因此分享血淚經驗，貼文一出引發熱議，許多老司機指出，戒DIY反而會變得敏感許多，因此才會特別有感覺。

原PO在Dcard發文指出，25歲的他原本每天都會DIY，在床上戰力也很持久，近日因為看了網路上宣傳戒DIY有許多好處，決定親身實踐，讓他萬萬沒想到的是，「第一次嘗試30天不尻，結果跟女友親熱第一次早洩，第二次軟掉」，因此決定公開自己的經驗，直呼「聽說戒尻有很多好處，各位男性別再被騙了」。

對此，許多人紛紛回應，「你看運動員是天天練習會進步呢，還是30天練習一次會進步」、「我曾經因為要冥想，讓心靈層次提高，戒尻約140天，後面也是變敏感，但心靈跟精神是真的有比較平靜」、「戒尻後第一次跟女友，沒幾分鐘就去了還被X譙，從此每天清槍又回歸硬漢」、「我男友有遲射的問題才需要戒尻，太常尻會不夠敏感」、「之前戒尻半個月，連吃鴨舌頭都好像在舌吻，就射了，各位一定要尻爆啊」。

泌尿科醫師莊豐賓過去曾在YouTube頻道《深夜保健室》說明，長期禁慾會使性功能變差，不過短時間禁慾反而能增強性功能；另外莊豐賓也曾於YouTube頻道《幸福醫師莊豐賓》提到，每天自慰1、2次都屬正常範圍，過度或過激才要正視問題。