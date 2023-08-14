新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署今天偵結，依貪污等罪起訴高虹安。對此，前立委郭正亮14日就斷言，「搞不好一審的時間就選在一月投票前，不然我們就來看，看一審的時間是不是12月下旬，1月上旬，讓柯文哲再次受到重創」，引發討論。

郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我是覺得高虹安這件事，因為司法還沒定讞，那在檢察官起訴階段，民進黨的發言人就開始亂批一通，以後民進黨也要用這個標準嗎？」郭正亮也坦言，「現在事實上還需要經過司法，不過這個時機點真的是有點怪，甚至我今天問民眾黨的朋友，搞不好一審的時間就選在一月投票前，不然我們就來看，看一審的時間是不是12月下旬，1月上旬，讓柯文哲再次受到重創」。

郭正亮更接著說，「而且這件事就發生在高虹安已經把新竹棒球場的相關資料，送到了檢調之後兩個禮拜，檢調就起訴了，我們就等著看起訴的時間點，而高虹安提出的證據，檢方不採證」，郭正亮最後更說，「事實上高虹安早就知道是這個結果，這時候就要到法院，然後看法官是不是能夠秉公來處裡，這已經進入司法就很難說了，就是變成她盡量就她司法有利的部分來爭取她自己的清白」。