台北地檢署偵辦新竹市長高虹安任民眾黨不分區立委期間遭指控詐領助理費案，今(14日)將高虹安及其助理共5人起訴，此外高的前男友李忠庭則未被起訴。國民黨台北市議員徐巧芯14日在《新聞大白話》節目強調，高虹安的資策會案明顯是政治追殺，但助理費案要非常小心，過去童仲彥涉案沒多少錢，結果遭判5年。高案的關鍵在回捐是否自願？她認為一審判決對高會較不利，但李忠庭不想捐就可不捐的話，高可能會沒事。

「這次高虹安有兩個案子，一個不起訴。」徐巧芯提到，不起訴的是資策會的那個案子，因為那時候丟出林智堅的論文案，民進黨全黨都要護小智的時候，就丟出一個高虹安的資策會案，又說張善政怎麼樣怎麼樣。現在資策會案不起訴，就可以看到民進黨在選舉過程當中，明明他自己被爆的案子才是真的有問題，他會拿很多假的東西對付你，結果這個資策會的案子是不起訴。

徐巧芯強調，但必須要講，這個助理費的案子是比較麻煩的，任何民意代表碰到了助理費問題，都要非常非常小心，因為它判很重！看童仲彥，記得他被檢方認定的貪污沒有多少錢，結果關5年！「根本沒有多少錢，結果關5年！」

「高虹安這個案子，其實關鍵只有一個，就是『回捐』這件事情，是不是自願？」徐巧芯指出，如果不是自願，我明明就不想捐，老闆硬要逼我捐，那很抱歉，這個東西就會踩到紅線。

徐巧芯表示，此案對柯、郭的影響一定會有，但不見得一定是負面的，因為現在是起訴，不是一審判決確定，司法程序還是無罪推定。「我認為一審判決對她是會比較不利的，不利的機會高！」可是因為李忠庭、她的前男友沒有被起訴，因為他說他不想捐。「但是這件事情我反過來看：如果李忠庭說他不想捐錢，就不用捐？那高虹安可能會沒事！」