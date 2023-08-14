賴清德抵達巴拉圭共和國 於機場接受歡迎儀式。(曾薏蘋攝)

賴清德抵達巴拉圭共和國 於機場接受歡迎儀式。(曾薏蘋攝)

賴清德抵達巴拉圭共和國 於機場接受歡迎儀式。(曾薏蘋攝)

賴清德副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，結束在美國紐約的過境行程，前往巴拉圭。經過10小時的飛行，於當地時間14日上午（台北時間14日晚間）抵達巴國首都亞松森國際機場。受到僑胞熱烈歡迎，並高喊「凍蒜」。

包機停妥後，我國駐巴拉圭大使韓志正及巴國禮賓官登機迎接副總統，巴國外交部次長席維羅（Raúl Silvero）則於機梯前親迎，並陪同副總統接受禮兵致敬，以及向前來歡迎的僑胞代表致意。賴清德也接受巴京市長羅德里格斯（Oscar Rodríguez）致贈市鑰及榮譽證書。

接著，副總統一行驅車前往下榻旅館，在旅館前也受到來自巴西、智利、阿根廷及在地僑胞熱烈歡迎。

台北時間14日上午10時離開紐約，搭乘包機前往巴拉圭，晚間8時抵達巴拉圭、會晤巴國總統阿布鐸及新當選總統貝尼亞。 台北時間15日凌晨與台巴科大學生座談、上午舉行僑宴、晚上新任總統就職典禮、國家祈福儀式，在亞松森大教堂舉行。