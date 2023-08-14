中華軟協表示，此次將邀請來自亞太區超過10國的貴賓，包括政府高階官員，資訊服務、軟體產業的企業領袖及學研專家來台參與，共同探討各國數位經濟政策、數位轉型解決方案與案例，預計與會者至少300位以上。

此次活動將聚焦於數位科技產業的前瞻趨勢與創新應用，涵蓋5G、人工智慧、物聯網與資安等重要的數位科技主題。數位發展部數位產業署呂正華署長將以「臺灣數位轉型經驗：看得見的競爭優勢」為題，分享數位產業署以「R、I、S、E」四大主軸，推動臺灣數位產業策略，如何將數位技術應用於各行各業之成功案例。接續由馬來西亞沙勞越數位經濟機構主席 Amar Mohamad Morshidi、韓國科技暨資通訊部（MSIT）數位政策規劃處處長 Kim Sujung、泰國數位經濟促進局（DEPA）副局長Passakon Prathombutr等官方代表進行專題演講，分享亞太區各國推動數位化政策成果及產業趨勢。