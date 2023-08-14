今年科技界最受矚目的事件無疑是由ChatGPT引發的人工智慧(AI)風潮，全球也興起一股追逐AI產品與投資熱。不過，開發ChatGPT的OpenAI公司雖然因此闖出全球AI界響亮的名號，但維持ChatGPT的運作要燒掉大量資金，讓該公司已瀕臨破產邊緣。如果未能獲得後續的投資，可能2024年底就得申請破產。

據《快科技》報導，今年大語言模型與生成式人工智慧技術爆紅，成為科技界最熱門的話題，但消息指出，OpenAI很可能已經在一步步走向破產，而原因正是讓其名聲大噪的ChatGPT。

根據Analytics India Magazine近日發佈的一篇報導指出，維持ChatGPT服務每天就要消耗70萬美元（約合台幣2136萬元）左右的成本。雖然OpneAI一直在試圖通過GPT-3.5與GPT-4實現盈利，但目前還沒能產生足夠的收益，連實現收支平衡都未能實現。

報導說，在商業化收益前景不理想的同時，ChatGPT的用戶基數也在逐漸下降。剛過去的7月，該產品的使用者使用者基數驟降12%，從17億下跌至15億。

此外，其他廠商也陸續推出的生成式人工智慧，以及一些開源的模型也對OpenAI的市場造成了一定的影響。

報導表示，在這些因素的綜合衝擊下，如果沒有更多資金注入，OpenAI很可能會在2024年底前，被迫申請破產。