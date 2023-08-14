來自大陸的2名田徑女將廖孟雪與童曾歡，在400公尺成績與全球排名雙雙於世界田徑聯合會榜單上消失，引發各界關注。過去4年來，2人多次被懷疑是「男兒身」參賽女子項目，在大陸甚至國際體壇成為爭議話題。

2019年，於大陸黑龍江舉辦的全國性田徑冠軍賽暨總決賽，出身湖南的選手廖孟雪在女子400公尺的項目上以53秒25的拿下冠軍，同鄉的童曾歡也拿下53秒35奪得亞軍，成績優異。然而，當2人的照片於網路上流傳後，由於其相貌及事後受訪的聲音被形容成「比男人更男人」，且因其運動褲看似「有凸起」，而引發網友質疑2人是否以男兒身參賽，引發許多討論。在一片質疑聲中，大陸國家田徑隊在微博發聲替她們澄清生理性別。

在大陸貴陽舉行的2017全國田徑冠軍賽暨大獎賽總決賽女子400米決賽中，湖南隊選手童曾歡(中)以53秒53的成績獲得冠軍。(圖／新華社)

據了解，廖孟雪平時偶會在微博上曬出生活近況照，過往的穿著打扮較為偏向男性，與賽場上的形象相差不大，至於童曾歡則較少有近況照流出，但2人過去的相關畫面曝光後，仍讓不少網友紛紛留言表示：「她們到底是男的女的」、「轉去跑男子短跑就行了。」討論不斷。

廖孟雪過往受訪畫面曝光。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

廖孟雪與童曾歡消失在全球排名榜單的傳聞曝光後，再次成網友討論焦點。但有陸媒報導，實際進入國際田聯的官網，從女子100公尺中可以仍查閱到廖孟雪（Mengxue LIAO）的名字，而她的排名位在第527名。此外，至於童曾歡的部分，從其餘的相關報導提及她近年來較少參賽，疑似已經退役，但資料仍存在於國際田聯的官網之上，並未遭到除名。