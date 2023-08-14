新聞周刊(newsweek)報導，烏克蘭的南線攻勢在周末取得了重要的關鍵進展，俄羅斯軍隊正在被趕出頓內次克州的烏羅扎因鎮(Urozhaine)的防禦陣地，此處被突破以後，烏軍有機會打通前往馬立波(Mariupol，也稱馬里烏波爾)，也就是亞速營部隊去年堅守3個多月的奇蹟市鎮。

俄軍撤出烏羅扎因的說法，來自幾個著名的俄羅斯個人軍事頻道，幾個電報網的消自稱，面對烏克蘭的猛烈襲擊，俄羅斯守軍已無法持續，只能從烏羅扎因撤軍

親俄羅斯的地方代表羅戈夫(Vladimir Rogov)稱，基輔軍隊從大諾沃西爾卡(Velyka Novosilka)出發，向南打擊，試圖突破多層「蘇羅維金防線」(Surovikin Line )，並向亞速海海岸線推進。

據路透社報導，羅戈夫說：「經過兩星期最激烈、最血腥的戰鬥，敵人(指烏克蘭)成功進入烏羅扎因北部地區，並已取得立足點。」

他說，撤下來的俄羅斯部隊在南部定居點休整，但情況並不好，他認為烏克蘭還會再向南推進，最終目標是南邊1公里的斯塔羅姆利尼夫卡鎮(Staromlynivka )，那是T0518公路的節點，再往南將通往馬立波。

戰爭研究所(ISW)周日的報告也提到此事，不過說法略為保守，「尚未確認俄羅斯軍隊已完全撤出烏羅扎因，目前可能在定居點南部的保留陣地。」

除了烏羅扎因，戰爭研究所還提到烏軍在扎波羅熱州也有捷報，已進入羅博蒂鎮（Robotyne，也稱羅博季涅），這是最近戰鬥的另一個熱點；若羅博蒂鎮穩固，烏軍有機會前進托克馬克(Tokmak)，這是蘇羅維金防線的最後一道，再過這一關，後方俄軍就無險可守。

從烏羅扎因上空拍攝的無人機顯示，幾輛烏克蘭坦克沿著主要道路行駛，同時向俄羅斯目標開火，顯然此地的俄軍地雷與防禦已經清除。

分析師表示，烏克蘭對烏羅扎因的捷報具有重大意義。此處是蘇羅維金防禦工事第一線以北約8公里處。雖然離蘇羅維金防線還有一點距離，但是烏軍的火力將可涵量整個蘇羅維金防線，具有戰略意義。

假如烏克蘭可以穩固烏羅扎因，那麼順著T0518 公路，他們可以直通亞速海，切斷俄羅斯西部邊境到被佔領克里米亞的“陸地走廊”，俄羅斯軍隊在札波羅熱將一分為二。

即使陸地走廊沒有完全崩潰，烏克蘭軍隊深入該地區，也將使其遠程武器能夠擊中克里米亞境內更遠的目標。包括重要的機場、黑海艦隊總部象塞凡堡，和刻赤海峽大橋。