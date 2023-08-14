近日有媒體報導國民黨內參民調，國民黨總統參選人侯友宜仍居第三，引發討論。國民黨台北市議員徐巧芯14日在《新聞大白話》節目指出，她看到近日民調，侯與柯文哲只差2％，已在誤差範圍內，另一份國民黨內參民調也是類似情況。民進黨對民眾黨總統參選人柯文哲的攻擊奏效，侯、柯確實有可能黃金交叉。她認同侯友宜現在往中南部走的策略，先恢復自信、回穩之後，還是要猛攻民進黨總統參選人賴清德才是上策。

徐巧芯提到，最近自己也看到幾份內參民調，確實侯友宜跟柯文哲兩人的民調在誤差範圍內，「我手邊看到的，偷偷唸一下。也不是什麼國民黨內參，就是有人在做民調啦！這個民調差...2％！柯還是領先的。」

「我知道國民黨有另外做一份，也是類似的情況！」徐巧芯強調，所以侯友宜是有在往上爬升，柯文哲也因為民進黨現在對他猛攻，有點掉下來了，所以民進黨對柯文哲的攻擊，還真的確實是有效的。

徐巧芯表示，柯文哲承受民進黨的攻擊，民調掉下來，然後侯友宜上去之後，兩個人確實有可能黃金交叉。

「所以我現在確實認同侯友宜的策略，就是他往中南部走，先恢復自己的自信！」徐巧芯直言，就是先講自己覺得愉快、舒服的方式，建立自己的自信，然後慢慢回穩，回穩是很重要的。

徐巧芯指出，至於賴清德，也不應該放過他，各式各樣的弊案也好、施工的缺失也好、前瞻的預算分配也好，包含能源議題、雲豹、經濟部最近所說的話也好，絕對不能放棄攻擊。就算做到第二名，那又如何呢？「要跟第一名去比嘛！所以全面監督民進黨，才是現在的上上策！」