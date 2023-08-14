賴清德穿「挺台灣」選舉戰服看棒球 蕭美琴曬兩人球衣背號藏密碼？(總統府提供)

賴清德穿「挺台灣」選舉戰服看棒球 蕭美琴曬兩人球衣背號藏密碼？(總統府提供)

副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約最後一天，忙裏偷閒，下午臨時前往紐約花旗棒球場看了紐約大都會出戰對抗勇士隊比賽，駐美代表蕭美琴等也陪同前往；蕭美琴在賴清德離開紐約抵達巴拉圭後，在臉書放上兩人穿著「1」、「11」球衣合照，並下著「老朋友相見，難得忙中偷閒」！不過這兩個背號，是否暗藏什麼密碼，令外界頗為好奇。

此外，賴清德因把這場行程定調為私人行程，他也穿著這次總統競選的寫著「挺台灣2024」的POLO衫前往。

離美前，賴清德在僑胞邀請下前往大都會花旗球場（Citi Field），參訪大都會球場Jackie Robinson大廳及名人館 ，聽取歷史沿革及重要球員介紹，並觀賞亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊的比賽。

這次一起觀看球賽的，還有AMD董事長蘇姿丰的父親蘇春懷、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯及蕭美琴。

賴清德不僅跟吉祥物合影，也和蕭美琴穿著球衣，大嗑熱狗漢堡配可樂。

賴清德穿的球衣背號是寫著「LAI」1號、蕭美琴「BI-KHIM」11號，由於蕭美琴一直是賴清德副手熱門人選，蕭美琴在臉書這張照片，令人好奇。