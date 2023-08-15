路透社報導，盧布匯價今天來到101.04盧布兌1美元的價位，創下近17個月來低點。自莫斯科2022年2月全面入侵烏克蘭以來，盧布累計貶值約25%。

盧布急貶，蒲亭（Vladimir Putin）經濟顧問歐雷希金（Maxim Oreshkin）今天在塔斯社（TASS）撰文表示，克里姆林宮希望盧布走強，預期不久後將正常化。此干預可能會促使俄國央行在9月15日例行決策會議前採取行動。

歐雷希金寫道：「盧布挫貶和通膨加速的主要原因是寬鬆的貨幣政策。」他還說，俄國央行擁有在短期內讓情勢正常化的所有工具，並確保借貸利率降至可持續的水平。

歐雷希金指出：「盧布走軟導致經濟結構轉型複雜化，並對人們的實際所得帶來不利影響。」他說：「盧布走強符合俄羅斯的經濟利益。」

俄國央行7月升息100個基點，主要利率來到8.5%。該行將盧布今年急貶走勢，歸咎於經常帳順差遽減。俄國今年1至7月經常帳順差和去年同期相比大幅減少85%。

俄國央行今天表示，該行不認為盧布貶值會為金融穩定帶來風險，並暗示升息可能不遠。