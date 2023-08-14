吃到飽餐廳是許多人聚會用餐的熱門選項之一。一位網友近日發現，有些吃到飽餐廳會將雞塊列為餐點之一，不過以市面上的雞塊價格來說，其實很容易把餐費吃回本，讓他不禁好奇「為什麼吃到飽敢放雞塊？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，全球連鎖速食品牌龍頭麥當勞的雞塊只要4塊就要49元，「本肥宅戰力隨便吃也能80塊以上，這樣就吃了980了欸」，更別說吃到飽餐廳提供的其他高價料理，讓他忍不住發文詢問，「為什麼有些吃到飽敢放雞塊啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「為何不敢，進貨成本又不高」、「1塊進貨成本2塊錢，你吃飽他更省」、「為啥不敢，好市多1包才多少錢，比你的雞肉、豬肉便宜」、「科技與狠活」、「你自己買冷凍雞塊算看看就知」、「你只會吃雞塊？」、「還會抽到買1送1的，X的雞塊能多貴」。

根據麥當勞官網，目前4塊麥克雞塊要價49元、6塊麥克雞塊要價64元、10塊麥克雞塊要價104元，顯示一次買越少的雞塊售價越貴。