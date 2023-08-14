在港股上市、深陷財務危機的恒大汽車獲得救命稻草！恒大汽車14日晚間在港交所公告，獲得由阿拉伯聯合大公國國家主權基金持股的上市公司NWTN集團首筆5億美元戰略投資，另有人民幣（下同）6億元的過渡資金將自公告後五個工作日開始陸續到帳。上述資金將用於確保汽車正常生產。