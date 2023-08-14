根據公告，恒大汽車擬將所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬～5萬輛恒馳汽車。
受母公司恒大集團爆雷影響，恒大汽車財務岌岌可危，亦影響市場對該品牌的信心。
恒大汽車7月底才公布最近兩年的財報，數據顯示，2022年虧損276.64億元，2021年虧損人民幣563.44億元。等於兩年來恒大汽車虧損高達840億元。
財報還顯示，截至2022年年底，該公司累計虧損及股東虧損分別為989.06億元及686.51億元。2022年年底的現金及現金等價物為2.2億元。也就是資不抵債。
截至2022年12月31日止，該公司未能清償的到期債務累計約116.26億元；此外，截至2022年12月31日止，逾期商票累計約185.12億元。
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