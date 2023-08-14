大陸網紅張大奕在微博上擁有千萬粉絲，因外型亮麗早年時常以模特兒身分出現在時尚雜誌上，後來她成為服裝品牌模特，頗有生意頭腦的她和服飾店合作，負責經營網路店鋪，一夕之間成為淘寶火爆店家，而她也開始創立自己的品牌經商，從打工人轉變成老闆，事業有成的情況下她卻被淘寶總裁夫人董花花點名，疑似介入淘寶總裁蔣凡婚姻；近期張大奕宣布結婚懷孕，瞬間衝上微博熱搜。

35歲大陸網紅張大奕日前在抖音透露懷孕了，因長輩建議前三個月不公布，所以沒有和大家分享喜訊，她表示5月從韓國回國後檢測了一下才發現懷孕，推測應該是去韓國之前就懷孕了，但當時不知情飲食都沒有忌口，還熬夜、喝酒，做的事情全是剛懷孕時不適合做的，回國之後才覺得肚子感覺有垂墜感，檢查後才發現真的懷孕了，她強調是第一次懷孕，去婦產科檢查有出血的問題，她當下就哭了，也因為算是高齡孕婦所以有點擔心，醫生後來開了保胎的藥，幸好後來身體的狀況好轉，吐露心聲：「我很擔心，初為人母我能做好嗎？」

先前曾傳出張大奕和前淘寶總裁蔣凡婚外情，張大奕還為蔣凡生下孩子，網友猜測張大奕說第一次懷孕是闢謠為蔣凡生子的傳聞，張大奕也點讚證實網友猜測。而蔣凡過去因婚外情在公司內部發文道歉並自請調查，導致阿里巴巴集團取消蔣凡的合夥人身分，職務也遭降級處分，蔣凡現任阿里國際數字商業集團執行長。

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