《華爾街日報》報導分析，拜登政府針對生產電池、太陽能設備及開發綠色技術的業者，提供優渥的減稅優惠，吸引資金流向美國。歐盟提出綠能補貼計畫要與美國抗衡，日本也宣布1,500億美元的融資方案投資綠能科技。報導說，美日歐不吝重金補貼綠能等未來產業，皆是想降低對中國的依賴，中國在電池製造及電池原料上握有領先優勢。

美國是這場補貼大戰的大贏家。根據聯合國資料，去年全球外國直接投資總額中，美國就占了22％，是全球最會吸金的國家。

報導指出，美日歐的補貼競賽，無異是與全球已有數十年之久的經濟一體化（economic integration）漸行漸遠。以往就是靠著取消關稅或鬆綁貿易限制等經濟整合措施，打破國家之間的貿易和投資壁壘。

在世界貿易新秩序儼然成形下，很多過去在自由貿易體系崛起的小型經濟體，面臨這個採取強硬產業政策的新時代，將處於落後大國的不利地位。

像英國、新加坡即便位列工業化國家，因欠缺經濟規模，在補貼政策上玩不過美日歐等經濟巨頭。至於新興經濟體例如印尼，想憑藉豐富天然資源躋身經濟大國，可能因世界秩序改變粉碎美夢。

美國晶片大廠英特爾獲德國政府補助110億美元，在當地蓋了2座半導體工廠，這筆被總理蕭茲稱為德國史上最大筆的外國直接投資，比新加坡貿工部整年的預算還多。

前美國財政部官員、現為資產管理公司TCW Group新興市場部門董事總經理的駱文傑（David Loevinger）說：「整個世界變得更向內封閉，排拒開放的貿易和投資。歐美及中國大玩補貼競賽，而財力薄弱的貧窮經濟體，是這場競賽的輸家。」