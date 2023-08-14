2018財年以來蘋果擴大實施庫藏股回購計畫，每年度回購金額都超過500億美元，至2022財年結算為止的10年內總計回購價值5,505億美元，超越Visa公司市值4,890億美元，也超越摩根大通市值4,460億美元。標普500上市企業中只有8家公司的市值在此之上。
蘋果在今年度頭三季已回購560億美元庫藏股，儘管這段期間蘋果營收連三季下滑。外界預期未來蘋果無論營運表現好壞都將繼續回購庫藏股。事實上，蘋果已在今年5月授權新一輪規模900億美元的庫藏股回購計畫。
Markets Insider最新分析報告指出，蘋果自2013財年（2012年10月起）開始實施庫藏股回購計畫以來，固定每年度回購上百億美元，至今10年累積的回購總額已超過5千億美元，規模比Visa公司市值還高。
2018財年以來蘋果擴大實施庫藏股回購計畫，每年度回購金額都超過500億美元，至2022財年結算為止的10年內總計回購價值5,505億美元，超越Visa公司市值4,890億美元，也超越摩根大通市值4,460億美元。標普500上市企業中只有8家公司的市值在此之上。
蘋果在今年度頭三季已回購560億美元庫藏股，儘管這段期間蘋果營收連三季下滑。外界預期未來蘋果無論營運表現好壞都將繼續回購庫藏股。事實上，蘋果已在今年5月授權新一輪規模900億美元的庫藏股回購計畫。
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