國3南下碧潭隧道汽車撞分隔島 男駕駛骨折送醫 23:462023/08/14 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南向29.1公里處碧潭隧道口，今（14）日晚間22時許一輛自小客自撞分隔島。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向29.1公里處碧潭隧道口，今（14）日晚間22時許發生嚴重車禍，現場為一輛自小客自撞分隔島，車頭幾乎全毀，20多歲男駕駛骨折意識清醒，送新店慈濟醫院。至於事發原因還有待警方調查釐清。 81歲翁騎車迷航逆向上國道 直衝林口遭撞倒地送醫 特斯拉Tesla車款在大陸降價促銷 陸港汽車股腿軟 F1賽車冠軍變身甩尾大師 維斯塔潘接受瘋狂麥克指導 #碧潭 #駕駛 #骨折 #國3 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》東陽7月、前7月稅前淨利 雙創同期高 09:082023/08/14 財經 擴大在台布局 OPEL桃園旗艦展間啟動試營運 11:202023/08/14 財經 舊金山「自駕計程車」再放寬！允許全天候收費 15:262023/08/11 國際 影》500萬輛里程碑 陸車企比亞迪愛國號召 外媒這麼看 19:242023/08/11 國際 才剛看完病又被送醫！新店小黃失控180度翻覆 乘客慘骨折 16:332023/08/11 社會 救命稻草！恒大汽車獲5億美元戰略投資 23:052023/08/14 財經 北海岸飆車被逮...大學生痛哭求放過 挨批不敢抓四輪 金山警回應了 21:092023/08/12 生活 超可愛Hello Kitty照亮碧潭 寫生還能換限量贈品 19:342023/08/10 生活 出生前就要準備好！國健署曝兒童安全座椅5迷思「一次解答」 17:262023/08/11 生活 《電機股》汽車、工業應用產品出貨偏淡 時碩H1每股盈餘1.77元 09:472023/08/13 財經 離譜！前金防部少將偷運部隊洗衣機回家 貪7990元換重判12年 15:352023/08/13 社會 陸電動車賣太猛 這群人卻慘了：月薪30萬剩不到3萬 05:002023/08/12 財經 中國汽車時代來臨 王傳福：3年內中國製造新能源車佔全球70％ 20:022023/08/14 兩岸 與女友酒後爭吵引警上門 通緝犯從5樓下多處骨折落網 13:182023/08/13 社會 《國際產業》奧迪：德國汽車業晶片短缺 還會持續數年 11:282023/08/11 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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