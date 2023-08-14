父母都想幫小孩取個好名字，有些人喜歡引經據典，有些會找算命師取名，一名網友發文抱怨名字中若有冷僻字，無法用詞彙或拆字描述，在成年後就應該去改名，引起眾人共鳴，分享冷僻字造成諸多不便，也有人認為取破音字也不適合。

一名網友在PTT女板發文表示，不解有父母為何要幫孩子取冷僻字，不是常用的詞彙，也不能拆字形容，導致口頭上難以解釋，讓一堆人看到字卻唸不出來，還自以為很有學問，如果被父母取了冷僻字當名字，成年第一件事就該去改名。

貼文引起熱議，許多人都無法接受，「是真的北七，根本在惡整小孩」、「有非常多奇葩的冷僻字，就是只差一撇一畫，歪的正的，唸法就完全不同」、「有些冷僻字真的自找麻煩，有時公司的電腦就是打不出你全名」、「我的名字也是冷僻字，甚至國文老師都叫錯」、「電腦打不出的就是變空格，真的很煩」、「我小時候都覺得我姐名字好特別，可是我的就很普通。後來年紀大之後，卻覺得這麼普通真好」。

不少網友也分享看過冷僻字名字，「診所遇見"旂"（ㄑㄧˊ），他電話完全解釋不出」、「認識一個公教家族幫孩子取"斈"（ㄒㄩㄝˊ）這個字」、「看過人名字中有"嬃"（ㄒㄩ）這個字，雖然算好形容，但還是覺得也太特別」、「遇過"秝"（ㄌㄧˋ），還是改過的」、「我遇過單名"玨"（ㄐㄩㄝ ˊ）的」、「朋友名字裡有個"媐"（ㄒㄧ），我每次都打不出」、「以前有同學名字有個"奭"（ㄕ ˋ）字，第一次看的人根本沒人會唸」、「我遇過朋友小孩取"盷"（ㄒㄩㄢˊ）的，此生應該都會被唸錯」。

除了冷僻字外，也有網友認為破音字也是地雷，「如果是我，比較不喜歡有破音字的」、「另一種討厭是非難字但還是很多人唸錯」。