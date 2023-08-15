華碩日前才得到瑞銀、摩根士丹利、凱基投顧相繼升評，多頭氣焰逐漸高漲，隨第二季財報轉虧為盈，法說會釋出積極擴張AI伺服器業務訊息，美銀證券最新也加入多頭行列，台灣區研究部主管鄭勝榮啟動升評，看好下半年起，在PC回溫與AI伺服器營收提高的帶動下，營運明顯加速好轉，尤其受惠AI伺服器題材，未來幾年將喜迎重新評價（re-rating）行情。

不僅美銀證券翻多華碩最為吸睛，多家內外資大型研究機構也調高對華碩目標價：中信投顧將股價預期升至420元、凱基投顧升為435元、金控旗下投顧升為445元，摩根大通證券更是由450元調升至480元，超越摩根士丹利證券的475元，僅次於瑞銀證券的550元；也就是說，內外資看華碩股價至少都有登上「4」字頭的能力。

中信投顧認為，華碩歷經過去三個季度營運調整，最壞時機已經過去，庫存趨於健康，獲利可望逐季改善。此外，華碩創新研發實力有目共睹，近期擴增新產品線電競掌機ROG Ally，加上伺服器業務受惠AI興起，將帶動整體營運動能回升。