國民黨總統參選人侯友宜近日提出「以核減煤」能源政見，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤開嗆「重啟個屁！」但賴品妤父親賴勁麟卻遭踢爆身兼多家能源公司董事長。前立委郭正亮認為，「太陽能光電標案」和「前瞻預算」，就是蔡英文治理7年，民進黨迅速腐敗的兩大來源！郭也呼籲賴勁麟要出來開記者會說明！

前立委郭正亮14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴勁麟要出來解釋，為何身兼10幾家公司董事長？這件案子重點是賴勁麟。賴勁麟原本是勞工立委，後來去當神腦董事長，怎會突然有這專業？後來又當一大堆公司董事長，這顯然就是新潮流的安排。

郭正亮披露，新潮流是很有組織、很有計畫的政團，如果要選就去走選舉的路；要走事業就走事業的路，賴勁麟就是走事業的路。坦白講，如果只兼兩家董事長，外界不會有太多意見，但現在是18家，這太過分了，民眾會認為這個錢這麼好賺？

郭正亮更直言，他聽過很多中南部民代在「喬」這種事，因為是暴利，且越早得標的公司利益越大，現在緊一點，但還是必賺。且一簽約就20年，可以給協助者很大的回饋。例如需要協調地方事務、土地、水利、電力饋線、變更地目之類的，一定會有政治力量介入。郭說，只要跑基層的都知道，講白了就是有利可圖，對政治來講是大補丸。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，「太陽能光電標案」和「前瞻預算」，就是蔡英文治理7年，民進黨迅速腐敗的兩大來源！因為其中行政權和介入關說的空間實在太大了，而蔡英文完全都不管，造成各地都是這種案子。連個別立委都會看到，新潮流怎會沒看到？更過分的是台電董事長曾文生也是新潮流的！

郭正亮強調，他一年前就知道此事，這整個套路邏輯這麼明顯，「我們質疑的是賴勁麟、新潮流，你們要出來開記者會說明」，不然為何其他派系沒有這樣搞的，這太明顯的，總有一天會爆出來，而且是賴勁麟女兒自己跳出來的！