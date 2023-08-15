運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，以小小的投注金額就能夠抱回大大的獎金，有位購券者以500元的投注買足球「串5關」開心中獎284,351元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

6/25有位中壢投注站的購券者，他買運彩時挑了5場足球賽事，並且買串5關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率4.25倍的德國U21Vs. 捷克U21 不讓分主勝」、2.「賠率3.60倍的義大利U21(-1)Vs. 瑞士U21 讓分和局」、3.「賠率2.95倍的薩爾普斯伯格Vs. 洛辛堡 不讓分客勝」、4.「賠率3.60倍的斯塔貝克 Vs.特林素(-1) 讓分和局」以及5.「賠率3.50倍的法國U21(-1) Vs. 挪威U21 讓分和局」，比賽結果全數命中，5場賽事賠率連續相乘的結果高達568.701倍，讓500元的投注開心中獎284,351元。

從他的投注內容可以看出3個眉角：1. 買「串關」讓賠率連續相乘把可能中獎的金額變大。2.認為強隊可以剛好贏1分的比賽就買「讓分和局」。3.認為強隊可以贏1分以上的比賽就買「不讓分強隊勝」。提供大家投注參考。