美中關係不佳，美國總統拜登上周再簽署行政命令，限制對大陸晶片、量子運算和人工智慧領域的投資，以避免美國資金與技術幫助大陸推動軍事現代化，傷害國家安全，其中香港與澳門被列在受管制的範圍內，引起熱烈討論。財經專家黃世聰警告，此舉如同刺進大陸經濟的心臟，對香港的經濟衝擊相當嚴重。

投資禁令要等到明年才會生效，不具追溯力，但如果違反相關規定，這些投資者可能面臨罰款，甚至被要求撤資，黃世聰提到，「過去香港是大陸重要的半導體轉運站，電子業更是香港最大的出口創匯行業，如果這個禁令開始實施，香港電子產業的貿易，勢必會出現下滑。」

黃世聰表示，「錢不能到大陸的意思就是錢不能到香港，所以當香港的資金萎縮、電子業萎縮、金融業也會萎縮，經濟前景就會陷入非常不好的狀況，拜登不是嘴巴說說，而是進行全面的封鎖。」

過去美國企業與資金投資大陸時，往往會先透過香港這個管道，如今拜登禁令更趨嚴格，資金也會從香港外移，黃世聰說：「如果接下來其他G7國家比照辦理，那對大陸與香港的壓力與殺傷力就會更巨大。」