美國政府去年10月公布新一輪對大陸晶片的禁令，等同於全面封殺，接下來美國會收手嗎？財經專家黃世聰表示，大陸電動車龍頭比亞迪的「華為時刻」到了，亦即將陷入與華為同樣被美國抵制的困境。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，美國針對大陸晶片業的封鎖，包括在人才、商品、資金等方面的封印已經完成，在階段性任務完成後，現在只剩下其他盟友響應，而美國緊盯的下一個產業就是電動車，他直指大陸的電動車已經進入了「華為時刻」。

黃世聰指出，目前大陸電動車占全世界銷售6成，2022年全球出口的電動車中，35%是來自大陸，此外，在電池製造方面，也有高達8成掌握在大陸企業手中，他認為，美國之前怎麼對付華為，接下來就有可能用同樣手段去對付大陸的電動車，頭號指標當然就是比亞迪。

至於美國為什麼會挑上電動車？黃世聰提到，大陸電動車銷到全世界的數量太多，連近日英國議員也警告，大陸電動車在國家補助下挾低價優勢湧入英國和歐盟市場，質疑北京可能利用這些車輛進行間諜活動蒐集情資。

除了英國，另一個關鍵國家則是德國，黃世聰說，跟大陸電動車發展關係緊密的德國，最近立場也出現鬆動，德國政府補貼台積電設廠後，之後對大陸晶片的依賴將開始減弱。