新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署今天偵結，依貪污等罪起訴高虹安。對此，中天《盧秀芳辣晚報》14日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於這件事情的看法，許多人一面倒，認為「因為46萬被起訴，我覺得有點政治內幕」、「大家就覺得這是秋後算帳，這有鬼啊，詐領46萬就很奇怪」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於北檢起訴高虹安，許多民眾紛紛認為「基本上來講，民進黨就是這樣，他不會抹黑的話就不會選舉，真金不怕火煉，我相信高虹安」、「因為46萬被起訴，我覺得有點政治內幕」、「大家就覺得這是秋後算帳，這有鬼啊，詐領46萬就很奇怪」、「高虹安很像被追殺的感覺」、「搞她就是搞柯文哲，這是很明白的事情不是嗎？但說實話，搞她動不了柯文哲的群眾魅力」。

但也有少部分民眾認為，「叫高虹安貪多一點啦，多貪一點」、「國家的司法官、檢察官既然會起訴，代表他應該有所本啦」、「應該不是無中生有」、「如果真的有詐領這樣，法律怎麼判就怎麼辦」。