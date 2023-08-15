根據《美麗島電子報》上星期三、四、五等3天的總統大選內參民調，民眾黨參選人柯文哲22％、國民黨參選人侯友宜20％，在誤差範圍內，兩人打成平手。《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日又公布上禮拜5天的總結民調，柯文哲民調總數為23.8％、侯友宜為19％。對此，前立委沈富雄14日就表示，「我認為侯友宜要跟柯文哲黃金交叉，是在8月底、9月初就會發生，而侯友宜要第二度黃金交叉才會當選，至於第二度的黃金交叉就是發生在明年的1月13日」。

沈富雄14日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我覺得8月底以前，侯友宜就會變成第二名，就侯友宜來說是黃金交叉、就柯文哲來講是死亡交叉，我認為侯友宜要跟柯文哲黃金交叉，是在8月底、9月初就會發生」，沈富雄也坦言，「但這個是整個情勢又改變了，變成有一段時間棄保就會漸漸發生」。

最後沈富雄更說，「侯友宜要當選2024總統的機率頂多15％，要第二度黃金交叉才會當選，至於第二度的黃金交叉就是發生在明年的1月13日」。