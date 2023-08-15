空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，9日在台東九鵬外海執行2000磅空對地炸彈投擲任務時炸彈投偏，強大震波影響到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員誤以為炸彈在近距離爆炸，甚至有艦艇人員嚇到不敢上船，產生失眠幻聽症狀。退役少將栗正傑14日在《新聞大白話》強調，總統蔡英文就曾被1公里外的50公斤炸彈嚇到彈起來，爆炸震波嚴重甚至能讓人眼珠掉出來，台灣人能承受戰爭帶來的身心衝擊嗎？

「他這次飛機丟的不是一顆飛彈，是丟一顆炸彈，這個炸彈多大？2000磅！」栗正傑表示，2000磅的炸彈是什麼概念？1顆手榴彈是0.2公斤，2000磅是900多公斤，那你可以想想看，這900多公斤的爆炸威力有多大？它可以炸出一個18公尺寬、深達5公尺的這麼一個圓坑！

栗正傑指出，按理說，這個炸彈不應該往海裡面去炸船，他是拿一個靶船去炸。照理說，這應該是對灘岸登陸的敵人實施攻擊，因為這個爆炸的威力很大，一顆下去，很多灘岸的敵軍就陣亡了。但是我們台灣現在，在陸地上面找不到這麼一個炸射場來練習，所以只好往海裡面丟！

「但是我們空軍也有很為難的地方。」栗正傑提到，第一，這個炸彈它沒有導引，就是把它從空中放到地面上，這顆炸彈會掉到哪裡去，跟戰機飛行員的經驗有很大的關係。因為炸彈會形成一個拋物線，跟飛機當時的高度、速度及飛行姿勢都有相關聯。

栗正傑強調，海巡署這艘船是拿來做什麼的？因為國軍對海實施射擊的時候，都會派一些海巡在旁邊實施警戒，不要有漁船或其他人誤闖進射擊區裡面，造成危險。這位海巡署的弟兄，要防止周邊有人誤闖進來，本來就是在爆炸很接近的地方。「他會受到這種驚嚇，我可以感受得到！」

栗正傑直言，因為總統蔡英文第一次去看實戰射擊的時候，一顆155的砲彈，50公斤而已，在1000公尺之外爆炸，她就整個人彈起來！所以第一次聽到砲聲的人，當然都會驚嚇到。這次丟了900公斤的炸彈，這位弟兄一定會受到很大驚嚇。如果將來發生戰事，全島要多少人去看精神科？那種震波震到你身上，甚至嚴重的話，眼珠都會掉出來！所以我們台灣還是不要發生戰爭，否則更多炸彈掉下來，不知會造成多大的驚恐？