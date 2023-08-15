在莫斯科舉行的2023年陸軍軍火博覽會上，俄羅斯國營工業集團推出了新型的ZAK-23E自走式高射砲，是在8輪裝甲車BTR-82A上，加裝2座23公釐機砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，ZAK-23E是圖拉機械製造廠(JSC Tulamashzavod) 與艾斯林研究與開發中心(JSC Elins)聯合開發，不過目前還僅只是全尺寸模型，射控系統還沒有完成。

它是在BTR-82A裝甲運兵車上，加裝2門 23公釐機關砲，可在1分鐘內發射3500發砲彈，彈幕覆蓋範圍2.5公里，高度為2000公尺。

ZSU-23-4是前蘇聯最成功的低空防砲。(圖/Militarytoday)

ZAK-23E 的快砲令人聯想到前蘇聯時期的ZSU-23-2型高射砲，或是ZSU-23-4型自走高射砲；23-2是指23公釐2支砲管，23-4是指23公釐4支砲管。 其中ZSU-23-4具備簡單的雷達射控系統，在1974年的贖罪日戰爭期間，擊落多架以色列戰機，是極為高效的蘇聯低空防空系統。

ZAK-23E可以視為ZSU-23-4的現代版，配備了光電探測器，使其成為一種具備獨立空域搜索且高度機動的短程防空系統，可打擊無人機、直升機和巡弋飛彈。