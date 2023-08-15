比亞迪董事長兼總裁王傳福日前在發布會上哽咽喊出「我們在一起，才是中國汽車」的口號。長城汽車首席技術官（CTO）王遠力11日在個人微博說，中國汽車企業必須直面競爭的現實，「不如先打一架再在一起吧！」前立委蔡正元14日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，兩者產品風格完全不同，替代性很低，長城以皮卡、休旅車為主，，但王遠力這話一出就登上所有媒體，在行銷面向蹭出流量了。

長城汽車（取自官網）

蔡正元表示，比亞迪跟長城汽車都是大陸很成功的民營企業，長城汽車不在長城，在河北保定。他們的產品是完全不同的風格，競爭替代性很低，因為主要是以皮卡、休旅車為主，電動車沒有那麼亮麗，剛剛出來而已，好像叫黑貓還是什麼（指歐拉黑貓）。但是長城汽車以低價在第三世界國家銷售，把所有的日本車都快趕跑了！所以日本面對長城汽車很頭痛。但比亞迪是完全走新能源車，長城汽車的新能源車則比重不高。

蔡正元提到，比亞迪的新能源車一直往高級車方向走，所以他喊「在一起才是中國汽車」，長城汽車好像故意要蹭他一下，因為他的新能源車顯然是比較落後，所以蹭他一下說「我們先打一架吧！」就像前段時間，不是有個人說要挑戰館長？那個人就瘦巴巴的，可是就蹭出流量來了！

「所以我覺得長城汽車這個首席技術官，應該改來做行銷，會比較適合！」蔡正元指出，他一講這話之後，馬上就登上了所有的媒體。

「打一架的本錢都沒有，要怎麼打一架？」旁邊退役中將帥化民補充，賣皮卡是因為非洲那些國家喜歡用皮卡。此外，很多恐怖份子也都喜歡用皮卡。皮卡跟比亞迪的那些現代豪華車，那是沒辦法比的！「所以講那個話不通，路線也不一樣嘛！」