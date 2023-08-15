美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近日宣布，14日起中國大陸境內的ModelY長續航版起售價從人民幣31.39萬元調降為29.99萬元，車價正式跌破30萬元大關，降幅為4.5％。而ModelY高性能版則從36.39萬元調降為34.99萬元，降幅為3.8％。引發價格戰，迫使大陸競爭對手跟進降價。前立委郭正亮14日在《頭條開講》節目強調，市場邏輯本來就會有價格區分，但大陸有些車也做出自己的品牌了，消費者不一定就會去買特斯拉。

「特斯拉的車型比較少！所以他再怎麼降價，都有中國大陸的車賣得比他還便宜！」郭正亮表示，只是說有一些不願意降，而且中國大陸政府也不希望大家都殺價，他還是希望有不同的車型、不同的價格範圍。比如說比亞迪，他就不願意降，會不會因為這樣就賣輸特斯拉？也不一定。

主持人周玉琴提到大陸官方希望不要價格割喉戰，「割到最後，可能都會倒掉啊！」郭正亮強調，因為中國大陸的電動車品牌實在太多了，而且有一些是地方市場，「我不認為中央政府能全部管到！可能他就賣不動啊，因為知名度懸殊很大嘛！」

郭正亮指出，按照市場的邏輯，本來就是會有價格區分，這個是自然的結果，你賣不動你怎麼辦？你還能不降價嗎？尤其是如果特斯拉的級別跟你接近，那他降了，你能不降嗎？

「可是我覺得，中國大陸有一些車，也做出自己的品牌了啦！」郭正亮直言，「人家也不一定就會去買特斯拉，不一定啦！」